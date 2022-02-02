

Переводить школы на онлайн-обучение не планируется - замминистра

02.02.2022 14:23





По словам заместителя министра образования Грузии Тамар Махарашвили, учебный процесс в школах будет продолжен в обычном порядке и переход на онлайн-режим не планируется.



«Правительство приняло решение продолжить учебный процесс в школах в обычном режиме, в классных комнатах, и перехода на онлайн-режим не будет. Обучение детей в нормальной, естественной среде, имеет очень большое значение и онлайн-режим никогда не воспринимался как норма. Сейчас идет большая работа для того, чтоб сохранить традиционное очное обучение в школах, в частности, разработан детальный протокол на случай вспышек инфекции в школах» - заявила она.



По ее словам, в настоящее время всем родителям дана возможность сделать выбор – ходить детям в школу или учиться в онлайн-режиме, и как правило, подавляющее большинство предпочитает очное образование в случае, если такая возможность имеется.



«В настоящее время в Грузии действует 2 085 государственных и 217 частных школ, из которых на данном этапе только 201 продолжает обучение в онлайн-режиме. Это очень важные цифры, которые наглядно демонстрируют приоритеты как государства, так и семей» - заявила замминистра.



По ее словам, в сложившейся ситуации особое внимание уделяется усилению института школьных врачей, который является важным инструментом предотвращения вспышек пандемии.



«Национальный центр по контролю над заболеваниями в настоящее время осуществляет переподготовку врачей более чем 400 школ, которые будут проводить тестирование учителей, контролировать состояние здоровья учеников, и многое другое» - заявила замминистра образования.



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