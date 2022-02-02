

Фракция «Лело - Партнерство для Грузии» предлагает освободить СМИ от налога на прибыль и НДС

02.02.2022 14:53





Фракция «Лело — Партнерство для Грузии» выступила с законодательной инициативой о временном освобождении медиасредств от налога на прибыль и НДС.



Фракция подготовила соответствующие поправки в «Налоговый кодекс».



Согласно изменениям, национальные вещатели Грузии будут освобождены от налога на прибыль и НДС на три года, а местные вещатели должны быть освобождены от налога на прибыль и НДС на шесть лет.



В рамках проекта печатные и электронные СМИ должны быть навсегда освобождены от налога на прибыль и НДС на 6 лет. Причиной инициирования изменений фракция называет экономическую ситуацию в стране.





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