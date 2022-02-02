

Кадагишвили: Мы не должны быть на острие копья в конфликте, связанном с Украиной

02.02.2022 15:06





Мы не должны быть на острие копья в конфликте, связанном с Украиной. Чего мы хотим, направить часть российской агрессии на Грузию?! Мы никого не боимся, но опасаемся того, чтобы не повторить тех фатальных ошибок, которые были совершены «Национальным движением»! – заявил в беседе с журналистами депутат от «Грузинской мечты» Георгий Кадагишвили.



Как отметил Кадагишвили, власти Грузии работают с учетом интересов страны и в тесной связи с ее партнерами.



«Если вы говорите о том, почему этот вопрос не поднят нами до уровня ура-патриотизма, то мы этого не сделаем, но во всех рабочих форматах делаем то, чтобы Грузия не стала жертвой агрессии, и если будет какой-либо бенефит, он был получен ею. Если вы думаете, что тот ура-патриотизм, который «Национальное движение» проявило в 2008 году, являлись патриотизмом и активностью, то в действительности это было гибельным для интересов Грузии, и Грузия этого больше не повторит», - заявил Кадагишвили.



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