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Хазарадзе: Делегация «Лело» встретится с представителями властей и оппозиции Украины
02.02.2022 16:48
Мамука Хазарадзе – Позорная резолюция, которую приняла «Грузинская мечта», не выражает волю грузинского народа – Мы отправляемся на Украину, чтобы четко сказать, что Россия – агрессор
Мамука Хазарадзе – Позорная резолюция, которую приняла «Грузинская мечта», не выражает волю грузинского народа – Мы отправляемся на Украину, чтобы четко сказать, что Россия – агрессор
Та, позорная резолюция, которую приняла «Грузинская мечта», не выражает мнение и волю грузинского народа. Мы едем сказать об этом. Мы должны им сказать, что Россия – агрессор, - заявил председатель «Лело» Мамука Хазарадзе перед отбытием в Киев.
По его словам, в Киев делегация «Лело» встретится с представителями властей и оппозиции Украины.
«Самый главный посыл, с которым мы едем, заключается в том, что грузинский народ сегодня стоит рядом с украинским народом, и мы должны им четко сказать, что Россия – агрессор, должны четко сказать, что победа Украины связана с победой Грузии, свобода Украины переплетена со свободой Грузии, со строительством демократических институтов, и тот вызов, который долгое время стоит перед нашими странами в лице России, мы должны преодолеть вместе. Главный посыл таков, что та позорная резолюция, которую приняла «Грузинская мечта», не выражает мнение и волю грузинского народа. Мы едем сказать об этом», - заявил Хазарадзе.
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