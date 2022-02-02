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Деканоидзе: Фракция будет полностью мобилизована для создания временной следственной комиссии
02.02.2022 16:56
По заявлению председателя фракции «Национального движения» Хатии Деканоидзе, для создания временной следственной комиссии фракция будет полностью мобилизована, кроме того, в законодательный орган войдут Буба Кикабидзе и Леван Варшаломидзе.
По словам Деканоидзе, целью временной следственной комиссии является установление всех возможных фактов бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с Михаилом Саакашвили, которые имели место и видело общество.
«Главным результатом и целью должна быть еще большая публичность и, конечно же, привлечение к ответственности всех людей, которые участвовали от имени государства и власти, в том числе пенитенциарной системы или пенитенциарного учреждения. Я понимаю, что «Грузинская мечта» всячески противится созданию комиссии, но это будет политический документ, который фактически установит перечень всех преступлений и ответственностей, совершенных государством против Михаила Саакашвили.
Комиссия должна установить, в чем заключалось уничижающее достоинство и бесчеловечное обращение с Михаилом Саакашвили. Все видели кадры, это не мой вымысел, здесь нет ничего популистского. Уверена, что «Грузинская мечта» объявит процедурную войну и решит надавить на состав комиссии. Тогда мы будем считать, что «Грузинская мечта» не хочет создавать комиссию и придавать огласке факты обращения с Саакашвили, и потому выступает против этого», — заявила депутат.
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