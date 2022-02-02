

Представители грузинской оппозиции отправляются в Украину

02.02.2022 17:03





Представители грузинских оппозиционных партий «Лело», «Единое национальное движение» и «Дроа» отправляются в Украину. В сообщении отмечается, что данные визиты не являются совместными.



По словам политиков, на фоне позиции грузинского правительства по ситуации в Украине, их визит и «выражение поддержки на месте особенно важно».



«Мы проведем встречи с представителями всех основных политических групп. Украинский народ и политический спектр должны знать, что мы поддерживаем суверенитет Украины. Мы также планируем определить форматы сотрудничества с соответствующими силами с целью усиления наших стран.



У нас общие, неразделимые интересы. Сегодня в Украине решается будущее Грузии. Такова реальность, а правительство Грузии выжидает, кто выйдет победителем в этой битве — свободный мир или Владимир Путин, и планирует занять сторону победителя. Это сдача свободы нашей страны врагу и попытка отказаться от свободы», — заявила член «Лело» Саломе Самадашвили.



Председатель парламентской фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе в беседе с Netgazeti сообщила, что отправится в Украину завтра, 3 февраля, вместе с несколькими депутатами.



«Изначально задумывался единый визит, мы предлагали и «Грузинской мечте» поехать. К сожалению, они так и не ответили. У нашей партии и лично у меня особые отношения с Украиной», — отметила она.



Деканоидзе подчеркнула, что после резолюции в поддержку Украины, в которой не упоминается Россия, оппозиция готовит общее заявление, с которым они ознакомят украинскую сторону. По её словам, в заявлении будут приведены причины, из-за которых оппозиция не поддержала вышеупомянутую резолюцию.



До поездки в Украину партия «Дроа» собрала подписи на флагах Грузии и Украины. По прибытию, в знак поддержки, подписанные флаги будут переданы депутатам Верховной рады.



В беседе с Netgazeti лидер партии, Элене Хоштария, рассказала и о планах встретиться с находящимися в Украине грузинскими военнослужащими.



Что касается парламентской фракции «Группа реформ», в Украине уже находится депутат от данной фракции Гиорги Вашадзе.





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