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Свен Миксер: С президентом Грузии мы обсудили вопрос расширения пространства для политических дебатов
02.02.2022 19:25
Европарламентарий Свен Миксер, который находится в Тбилиси, откликается на встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.
«С президентом Грузии мы обсудили то, как нужно расширить пространство для политических дебатов по таким вопросам, которые интересны и актуальны для грузинского общества», - говорится в информации, опубликованной в Twitter.
Напомним, что европарламентарий Свен Миксер сегодня встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По информации президента Грузии, с европарламетарием она говорила о процессе национального согласия.
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