

Пашинян вышел из самоизоляции и принял главу МВД Грузии

02.02.2022 19:31





Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на прошлой неделе во второй раз заразился коронавирусом, вышел из самоизоляции и уже вернулся на свое рабочее место.



Сегодня Пашинян принял главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.



Собеседники обменялись мнениями о реализуемых в Армении и Грузии реформах, поделились информацией о результатах создания в обеих странах патрульной службы.



Гомелаури на встрече передал Пашиняну теплый привет от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



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