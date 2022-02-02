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Пашинян вышел из самоизоляции и принял главу МВД Грузии
02.02.2022 19:31
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который на прошлой неделе во второй раз заразился коронавирусом, вышел из самоизоляции и уже вернулся на свое рабочее место.
Сегодня Пашинян принял главу МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.
Собеседники обменялись мнениями о реализуемых в Армении и Грузии реформах, поделились информацией о результатах создания в обеих странах патрульной службы.
Гомелаури на встрече передал Пашиняну теплый привет от премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
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