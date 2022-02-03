

Спикер парламента Грузии встретился с докладчиком Европарламента по Грузии Свеном Миксером

03.02.2022 10:51





Председатель парламента Шалва Папуашвили встретился с докладчиком Европарламента по Грузии Свеном Миксером.



Как сообщает пресс-служба парламента, Шалва Папуашвили поблагодарил Свена Миксера за поддержку европейской перспективы Грузии и усилия, предпринятые при подготовке отчета о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации.



«Шалва Папуашвили подчеркнул важную роль парламента в процессе подготовки заявки на членство в ЕС в 2024 году. Он также рассказал о реформах, осуществляемых и планируемых Грузией в рамках Соглашения об ассоциации, сотрудничестве между Грузией и ЕС в сфере образования, безопасности и других сферах. Стороны также обсудили парламентскую деятельность и события в стране», — говорится в информации пресс-службы парламента.



По данным пресс-службы, Свен Миксер еще раз подтвердил решительную поддержку Европарламентом территориальной целостности Грузии и европейских устремлений.





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