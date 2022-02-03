

Канцлер Германии собрался к Путину

03.02.2022 10:54





Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным. "Я скоро поговорю [с Путиным] в Москве на те темы, которые необходимо обсудить", - отметил Шольц в среду вечером в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.



"Это [встреча] запланировано и состоится в ближайшее время", - добавил канцлер ФРГ. Однако он не уточнил конкретную дату визита в Москву.



Шольц подчеркнул, что активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины.



"Нас почти ничего больше не волнует. И, конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все, что сейчас необходимо", - сказал глава правительства ФРГ, напомнив, что вскоре он отправится с визитом в США.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





