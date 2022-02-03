|
|
|
Канцлер Германии собрался к Путину
03.02.2022 10:54
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на ближайшее время у него запланирована встреча в Москве с президентом России Владимиром Путиным. "Я скоро поговорю [с Путиным] в Москве на те темы, которые необходимо обсудить", - отметил Шольц в среду вечером в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.
"Это [встреча] запланировано и состоится в ближайшее время", - добавил канцлер ФРГ. Однако он не уточнил конкретную дату визита в Москву.
Шольц подчеркнул, что активно сотрудничает с союзниками и партнерами в Европейском союзе по вопросу Украины.
"Нас почти ничего больше не волнует. И, конечно, я также говорил с президентом России, и мы тщательно готовим все, что сейчас необходимо", - сказал глава правительства ФРГ, напомнив, что вскоре он отправится с визитом в США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна