

Члены парламентских оппозиционных фракций и политических групп встретились с докладчиком Европарламента Свеном Миксером

03.02.2022 12:32





Члены парламентских оппозиционных фракций и политических групп встретились с докладчиком Европарламента по Грузии Свеном Миксером.



Как сообщила после встречи журналистам депутат от оппозиции Хатуна Самнидзе, речь шла о происходящих в стране процессах.



«Конечно, мы говорили о вопросах безопасности и внешней политики. Недавние заявления и шаги со стороны «Грузинской мечты», например, связанные с резолюцией, являются индикатором того, какие проблемы видим мы, оппозиция, со стороны «Грузинской мечты». Мы также, конечно, говорили о судебной системе, о реформе суда, правосудия, в связи с чем не было предпринято никаких шагов со стороны правительства, и о необходимости диалога между большинством и оппозицией, в связи с чем также было подчеркнуто, что никаких индикаций, никаких шагов не было сделано большинством, что оно готово говорить с оппозицией о принципиально важных вопросах. Конечно, мы также говорили и о конституционных поправках, которые лежат на столе в виде согласованной версии, и «Грузинская мечта» использует это как один из рычагов, чтобы снова атаковать оппозицию, вместо того, чтобы сотрудничать с ней в этом важном вопросе», — заявила Хатуна Самнидзе.





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