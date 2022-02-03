

СМИ: В Горийском центре культуры была организована майнинговая ферма

03.02.2022 16:52





Как сообщают телеканалы «Mtavari», «Formula» и «TV Pirveli» со ссылкой на источники, в Горийском центре культуры одним из чиновников была организована т.н. майнинговая ферма.



По данным телеканалов, устройства для добычи криптовалюты были установлены на рабочем месте, а счет за электроэнергию оплачивался из государственного бюджета.



По сообщениям СМИ, ежемесячная плата за электроэнергию составляла около 6000 лари, майнеры функционировали приблизительно на протяжении двух лет.



Сотрудники Горийского центра культуры говорят, что ничего не знали о происходящем.



В пресс-центре Службы госбезопасности Грузии Netgazeti подтвердили, что «сотрудники антикоррупционного ведомства проводили следственные действия в Горийском доме культуры».



В ведомстве не уточнили, о каких следственных действиях идет речь и осуществлялась ли здесь и незаконная добыча биткоинов.



«Следствие ведется, в интересах следствия больше ничего сообщить не можем. На данном этапе никто не задержан», — сообщили в СГБ.









• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





