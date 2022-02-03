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Свен Миксер: Замечание по поводу исключения термина «Южная Осетия» из европейских документов важное и значительное
03.02.2022 16:54
Докладчик Европарламента по Грузии Свен Миксер заявляет что в будущем при подготовке европейских документов, касающихся Грузии, вопрос формулировок терминов будет учитываться.
В частности, по мнению Свена Миксера, замечание депутата Николоза Самхарадзе относительно термина «Южная Осетия» важно и должно быть принято во внимание.
«Я учел ваше беспокойство по поводу формулировки. Я нахожу это очень важным и последовательным. Мы должны учитывать это, когда будем разрабатывать европейские документы в будущем», — заявил Свен Миксер.
Напомним, председатель комитета по иностранным делам парламента Грузии Николоз Самхарадзе обратился к докладчику Европарламента по Грузии Свену Миксеру, с просьбой убрать сталинский термин «Южная Осетия» из официальных документов ЕС. Об этом Николоз Самхарадзе заявил на совместном заседании парламентских комитетов по европейской интеграции и международным отношениям, которое проходит при участии докладчика Европарламента Свена Миксера.
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