

Фиона Хил: Грузия – примечательный пример того, как меняется отношение к России



СОВА 03.02.2022 16:55



В августе 2008 года, после саммита НАТО в Бухаресте в апреле, на котором Тбилиси и Киеву было обещано возможное членство, российские военные вошли в Грузию. Россия предприняла бы аналогичный шаг против Украины, если бы правительство в Киеве, увидев, что случилось с Грузией, не отступило от устремлений в НАТО. Об этом бывший советник Белого дома по России Фиона Хилл заявила, выступая перед Комиссией США по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Она также добавила, что впоследствии, в 2014 году, Россия все же аннексировала Крым и спровоцировала войну в Донбассе, решив, что Украина пытается найти альтернативный путь в НАТО, заключив Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.



Описывая ситуацию в Евроазиатском регионе, Хилл отметила, что Россия удачно превратила себя в доминирующую силу там. В отличие от Украины, бывшие советские государства оказались в ситуации давления для того, чтобы присоединиться к России или укреплять свои связи с Россией. И в качестве «одного из примечательных примеров» она привела Грузию.



«Нынешнее правительство Грузии ведет себя с Россией более осторожно, чем его предшественники. Россия, конечно же, вторглась в Грузию в августе 2008 года. Тогдашний президент Михаил Саакашвили, давняя головная боль для Москвы, впоследствии столкнулся с резким падением его популярности, и в конце концов он проиграл на выборах в 2013 году. У него была вторая политическая карьера в изгнании, в Украине, но сейчас он сидит в тюрьме в Тбилиси после опрометчивого возвращения в Грузию в октябре 2021 года.



Российские официальные лица и комментаторы часто используют Саакашвили и его судьбу как поучительную историю. В ноябре 2021 года министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил президента Украины Владимира Зеленского о рисках следования по пути Саакашвили. И, согласно сообщениям британского правительства и спецслужб, в ходе нынешнего кризиса Москва планировала потенциально заменить украинского президента Зеленского прокремлевским марионеточным правительством».



Фиона Хилл также отметила, что в соседней с Грузией Армении летом 2020 года премьер Никол Пашинян – еще один лидер, не пользующийся популярностью у Москвы – столкнулся с проблемами, вызванными войной с Азербайджаном. Учитывая тот факт, что Москва и Ереван заключили договор об обороне, а российские войска постоянно базируются в Армении, военное наступление Баку с целью возврата территории, оккупированной в течение трех десятилетий, вряд ли было бы возможным без зеленого света из Москвы.



«Россия воспользовалась войной 2020 года, чтобы ввести свои вооруженные силы в Нагорный Карабах под видом миротворцев. Теперь Россия перешла к посредничеству и управлению будущими отношениями Армении как с Азербайджаном, так и с Турцией, отодвинув на второй план Минскую группу ОБСЕ, которая ранее руководила международной дипломатией в Нагорном Карабахе».



В этом контексте возвращение Киева и его руководства в орбиту России – незавершенное дело для Москвы и Владимира Путина, считает Фиона Хилл. Украина – региональный аутсайдер в том, что Россия считает своей «привилегированной сферой интересов». Киев продолжает стремиться к членству в НАТО, тесным связям с Европой и своему собственному экономическому, политическому и внешнеполитическому пути, а также наращивает свои вооруженные силы в явном противодействии России, добавила Хилл.



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