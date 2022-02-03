

Свен Миксер: Европарламент и государства-члены ЕС стоят рядом с Грузией

03.02.2022 17:02





По словам докладчика Европарламента по Грузии Свена Миксера, Европарламент, а также европейские институты и государства-члены ЕС стоят рядом с Грузией, когда речь идет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Об этом Свен Миксер заявил на совместном заседании комитетов по европейской интеграции и иностранным делам.



«Я рад заявить, что Европарламент, как и европейские институты и государства-члены ЕС стоят рядом с Грузией, когда речь идет о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. Также права Грузии выбирать путь, решать свои устремления и заявки по отношению к международным организациям. Это фундаментальный принцип в евроатлантическом сообществе. Существует очень твердая согласованная позиция в отношении того, что Россия или какая-либо другая страна не должны возвращать концепцию сфер привилегированных интересов и влияния», — заявил Свен Миксер.



По словам Миксера, это означает, что третья страна не должна иметь права вето на устремления стран-кандидатов в евроатлантическом сообществе.



«Политический класс и лица, принимающие решения, должны реально оправдать ожидания людей и не разочаровывать их. Мы видим, что политика не только в нашей стране, но и во многих странах мира становится все более антагонистичной и поляризованной. Грузия является одним из примеров, когда политический антагонизм и политическая поляризация периодически охватывают весь политический дискурс и процесс. Евросоюз предлагал помощь Грузии, когда это было необходимо. Конечно, решать проблемы, стоящие перед страной, — это дело грузинского народа. Евросоюз готов оказать помощь в облегчении процесса. Именно это продемонстрировала наша делегация в Грузии, а также договоренность, достигнутая при посредничестве президента Европейского совета», — заявил Свен Миксер.



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