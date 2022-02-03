

Саакашвили рассказал, какую помощь оказал бы Украине

03.02.2022 17:20

Нетгазета



Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили подверг критике пассивность нынешнего правительства в вопросе украинского кризиса и перечислил пять мер, которые предпринял бы он сам:



1. «Отправил бы премьер-министра не только в Киев, но и другие столицы Западных стран, и Турции для мобилизации помощи;

2. Безвозмездно передал бы несколько бронемашин Didgori и несколько самолетов с боеприпасами (как поступила Литва в 2008 году);

3. Предложил бы отдых на наших курортах тысяче малолетних детей украинских военных;

4. Присоединился бы к альянсу Лондона, Варшавы и Киева;

5. Предупредил бы весь мир, что вместе с территориями Киева Россия планирует аннексию наших оккупированных территорий», — пишет Саакашвили.

По его словам, без предварительных мер мирового сообщества «Россия, как минимум, аннексирует Цхинвали».





Напомним, что первого февраля парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, в которой однако не упоминается Россия. Оппозиция считает, что Грузия должна выразить своему партнеру более активную поддержку. По заявлению «Грузинской мечты», резолюция лишена провокационной риторики.



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