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Саакашвили рассказал, какую помощь оказал бы Украине
03.02.2022 17:20
Нетгазета
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили подверг критике пассивность нынешнего правительства в вопросе украинского кризиса и перечислил пять мер, которые предпринял бы он сам:
1. «Отправил бы премьер-министра не только в Киев, но и другие столицы Западных стран, и Турции для мобилизации помощи;
2. Безвозмездно передал бы несколько бронемашин Didgori и несколько самолетов с боеприпасами (как поступила Литва в 2008 году);
3. Предложил бы отдых на наших курортах тысяче малолетних детей украинских военных;
4. Присоединился бы к альянсу Лондона, Варшавы и Киева;
5. Предупредил бы весь мир, что вместе с территориями Киева Россия планирует аннексию наших оккупированных территорий», — пишет Саакашвили.
По его словам, без предварительных мер мирового сообщества «Россия, как минимум, аннексирует Цхинвали».
Напомним, что первого февраля парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, в которой однако не упоминается Россия. Оппозиция считает, что Грузия должна выразить своему партнеру более активную поддержку. По заявлению «Грузинской мечты», резолюция лишена провокационной риторики.
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