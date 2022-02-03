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Столтенберг: НАТО призывает Россию к деэскалации
03.02.2022 18:26
НАТО призывает Россию к деэскалации, осуществление любой дальнейшей агрессии со стороны России повлечет суровые последствия и тяжелую цену, - об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, НАТО готово к диалогу и к тому, чтобы найти политический выход из кризиса, однако не собирается идти на уступку в связи с основными принципами.
«НАТО не пойдет на уступку в связи с основными принципами, согласно которым каждая страна имеет право сама выбирать собственный путь, НАТО также способно защитить всех союзников. Мы привержены политическому решению кризиса, но мы должны быть готовы к худшему», - отметил генсек НАТО.
По его словам, НАТО рассматривает возможность развертывания дополнительных боевых групп в части альянса.
«Мы уже повысили готовность Сил быстрого реагирования НАТО. Мы рассматриваем размещение дополнительных боевых групп НАТО в юго-восточной части альянса», — сказал Столтенберг.
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