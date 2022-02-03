|
|
|
Евродепутат прокомментировал дебаты по резолюции в поддержку Украины
03.02.2022 18:38
По словам депутата Европарламента Свена Миксера, грузинский парламент «упустил редкую возможность занять единую позицию» при принятии резолюции в поддержку Украины. Об этом он заявил грузинским журналистам после выступления в грузинском парламенте.
В ходе своего визита в Грузию Миксер встретился как с представителями оппозиции, так и с правящей партией.
Как отметил политик, обсуждая резолюцию на упомянутых встречах, он увидел, что между правящей партией и значительной частью оппозиционных партий нет особых различий в позициях.
По словам Свена Миксера, у Грузии очень специфическая ситуация с оккупированными территориями и есть полное ощущение поддержки страны с похожей проблемой. Между тем, продолжающиеся дебаты вокруг резолюции отражают нынешнюю ситуацию в грузинской политике, когда компромисс воспринимается грузинскими политиками как проявление слабости, что «очень прискорбно».
«Я думаю, что у сторон достаточно оснований для того, чтобы прийти к единой позиции. Думаю, очень редкая возможность проявить единство, упущена. Я думаю, что и правящая партия, и оппозиция должны подумать о том, что нужно сделать для достижения компромисса. Первый шаг — за правящей партией, имеющей большинство», — сказал Свен Миксер.
Напомним, что первого февраля парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, в которой однако не упоминается Россия. Оппозиция считает, что Грузия должна выразить своему партнеру более активную поддержку. По заявлению «Грузинской мечты», резолюция лишена провокационной риторики.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна