

Евродепутат прокомментировал дебаты по резолюции в поддержку Украины

03.02.2022 18:38





По словам депутата Европарламента Свена Миксера, грузинский парламент «упустил редкую возможность занять единую позицию» при принятии резолюции в поддержку Украины. Об этом он заявил грузинским журналистам после выступления в грузинском парламенте.



В ходе своего визита в Грузию Миксер встретился как с представителями оппозиции, так и с правящей партией.



Как отметил политик, обсуждая резолюцию на упомянутых встречах, он увидел, что между правящей партией и значительной частью оппозиционных партий нет особых различий в позициях.



По словам Свена Миксера, у Грузии очень специфическая ситуация с оккупированными территориями и есть полное ощущение поддержки страны с похожей проблемой. Между тем, продолжающиеся дебаты вокруг резолюции отражают нынешнюю ситуацию в грузинской политике, когда компромисс воспринимается грузинскими политиками как проявление слабости, что «очень прискорбно».



«Я думаю, что у сторон достаточно оснований для того, чтобы прийти к единой позиции. Думаю, очень редкая возможность проявить единство, упущена. Я думаю, что и правящая партия, и оппозиция должны подумать о том, что нужно сделать для достижения компромисса. Первый шаг — за правящей партией, имеющей большинство», — сказал Свен Миксер.





Напомним, что первого февраля парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины, в которой однако не упоминается Россия. Оппозиция считает, что Грузия должна выразить своему партнеру более активную поддержку. По заявлению «Грузинской мечты», резолюция лишена провокационной риторики.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





