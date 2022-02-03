

В Грузии объяснили отказ пускать Гудкова в страну его депутатством в Госдуме

03.02.2022 18:44





В Грузии объяснили, почему не пустили российского оппозиционера Дмитрия Гудкова на территорию страны. Как заявил председатель парламентского комитета по иностранным делам Грузии Николоз Самхарадзе, основанием для отказа стало то, что господин Гудков был депутатом Госдумы, которая признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона. Он привал не создавать ажиотаж вокруг этой истории.



«Правоохранительные органы отказали Гудкову въехать в Грузию. Ранее он был депутатом Госдумы, которая признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона, поэтому я не вижу здесь основания для ажиотажа»,— сказал господин Самхарадзе журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он также напомнил о высказываниях других российских оппозиционеров, в том числе Алексея Навального, который в 2008 году назвал грузин «грызунами».



«Я хочу напомнить, как назвал грузин Навальный в 2008 году. После этого можно судить об отношении к Грузии. У этой медали есть две стороны, поэтому, когда мы говорим о том или ином политике, надо вспомнить и то, что он говорил в прошлом о Грузии»,— отметил он.



Дмитрий Гудков, комментируя причину отказа во въезде, отметил, что стал депутатов в 2011 году, а независимость Абхазии Госдума признала в 2008-м.



«С 2008 года, когда в Грузии был принят закон об оккупированных территориях, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии ни разу не бывал, уважая территориальную целостность Грузии», — написал Гудков.

Он добавил, что его зовут не Алексей Навальный, и связал реальную причину отказа во въезде с желанием грузинских властей «понравиться Путину».



"Поздравляю грузинские власти соврамши. Они долго думали, как же объяснить, почему мне нельзя есть хинкали с видом на мост Мира – и, наконец, придумали. Цитирую Николоза Самхарадзе, председателя парламентского комитета Грузии по иностранным делам.



Меня не пустили, потому что:



1. Я был «депутатом Госдумы, признавшей независимость Абхазии и Цхинвальского региона».



2. Навальный оскорбил грузин в 2008 году.



Отвечаю.



1. Независимость Абхазии была признана Госдумой в 2008 году. Депутатом я стал в 2011. И с 2008 года, когда в Грузии был принят закон об оккупированных территориях, ни в Абхазии, ни в Южной Осетии ни разу не бывал, уважая территориальную целостность Грузии. Кроме того, я в отличие от депутата Госдумы Гаврилова из партии, поддержавшей независимость Абхазии и Южной Осетии, не садился на место спикера грузинского парламента – депутату, как мы помним, власти Грузии были рады.



2. Меня зовут «Дмитрий Гудков», а не «Алексей Навальный».



Я понимаю, что сейчас грузинским властям очень важно понравиться Путину. Посадить Саакашвили тут мало, нужно сделать еще ряд ритуальных жестов, чтобы получить финансовую поддержку в контексте грядущих выборов. Но можно хотя бы научиться врать так, чтобы это не выглядело смешно?



Задаю заочный вопрос Самхарадзе: а Любовь Соболь тоже была депутатом Госдумы? А Игоря Кочеткова тоже зовут Навальный? Их, напомню, тоже не пустили в Грузию. Совпадение? – Наверняка!



Наконец, если бы речь шла о сюжете с Абхазией и пр., мне бы в отказе при въезде так и написали – для этого есть специальный пункт закона. Но нет. Мне указали на «иные причины». И вот их-то выдумать и забыли. Какая незадача.



И последнее. Я уважаю:



– территориальную целостность Грузии;

– грузинский народ;

– его стремление в Европу.



Я презираю:



– стремление выслужиться перед Путиным;

– вранье.



Обе наши страны обязательно будут свободными и демократическими".



О том, что его отказались пустить в Грузию, Дмитрий Гудков сообщил 31 января. Он заявил, что его решили «депортировать назад в Киев». Господин Гудков покинул Россию в 2021 году после возбуждения уголовного дела о причинении имущественного ущерба помещению департамента горимущества Москвы. Ранее в Грузию также не пустили бывшего юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией, ликвидирован и запрещен) Любовь Соболь.





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