

Российские власти запретили работу в стране немецкой медиакорпорации DW

04.02.2022 00:36





Российские власти запретили вещание в стране немецкой медиакорпорации Deutsche Welle, лишили её корреспондентов аккредитации и закрыли корпункт в Москве. Это сделано в ответ на запрет вещания в Германии государственного российского телеканала RT.



Действия против медиакорпорации названы в сообщении российского МИД "первым этапом" ответа на запрет вещания. Власти признают медиакорпорацию СМИ – иностранным агентом, говорится в сообщении. Москва составит список немецких чиновников и работников общественных структур, которым будет запрещён въезд в Россию.



Германский медиарегулятор запретил вещание RT в Германии 1 февраля. У российского государственного канала не было лицензии на работу. Немецкое законодательство запрещает вещать на территории страны государственным СМИ других стран.



Российский канал пытался получить лицензию в Люксембурге, но там её выдать отказались сославшись на то, что большая часть сотрудников немецкоязычного RT работают в Германии. Вещание из Сербии по европейской лицензии немецкий регулятор запретил.



Вопрос о запрете на вещание обсуждался главой МИД России Сергеем Лавровым с главой немецкого МИД Анналеной Бербок. Она говорила, что немецкие власти не имеют отношения к решению регулятора, а запрет на вещание обусловлен законодательством.



Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург заявил, что реакция со стороны российских властей является абсолютно чрезмерной. Он отметил, что российским журналистам по-прежнему разрешено продолжать работу в Германии.



"С нами происходит то, что случается со средствами массовой информации только в автократиях. Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции и намерены обратиться в суд против заявленных мер", – заявил Лимбург.



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