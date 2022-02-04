

Ауштрявичюс: Грузия остается заложником российской политики

04.02.2022 11:09





Грузия остается заложником российской политики, заложником оккупированных территорий. Думаю, то, что происходит в Украине, является посылом для Грузии: «Когда мы закончим с Украиной, наступит ваша очередь». Следующей может быть Грузия, - заявил в интервью «Радио Свободе» литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс.



Как пояснил европарламентарий, сегодня внешнеполитический курс правящей партии Грузии не направлен на европейский путь.



«Что касается Грузии, думаю, в правящей партии есть разные люди, с различным отношением, однако в целом, мы не видим полной готовности делать дело с приверженностью европейскому пути. Они заявляют, что Евросоюз в их повестке дня, однако, мне кажется, что эта повестка дня очень политизирована и индивидуальна, и не соответствует европейскому восприятию в смысле того, как должно делаться дело. Мы должны признать и то, что Грузия уже не является наилучшим примером демократии и укрепления демократического общества, что, в свою очередь, не усиливает доверие к внутренней политике. Сожалею, но мне приходится сказать, что заявления и действия т.н. грузинского лидершипа противоречат европейской практике», - заявил Ауштрявичюс.



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