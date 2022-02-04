

Премьер-министр пожелал успехов грузинским олимпийцам

04.02.2022 11:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал успехов спортсменам нашей страны, участвующим в зимних Олимпийских играх в Пекине.



«С сегодняшнего дня грузинских спортсменов поддерживает вся Грузия. Стартовали XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года.



Желаю успехов девяти спортсменам нашей страны, которые будут соревноваться в трех видах спорта от имени Грузии», — отмечается в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





