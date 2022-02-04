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Премьер-министр пожелал успехов грузинским олимпийцам
04.02.2022 11:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал успехов спортсменам нашей страны, участвующим в зимних Олимпийских играх в Пекине.
«С сегодняшнего дня грузинских спортсменов поддерживает вся Грузия. Стартовали XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года.
Желаю успехов девяти спортсменам нашей страны, которые будут соревноваться в трех видах спорта от имени Грузии», — отмечается в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
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