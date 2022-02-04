

Социально незащищенным семьям субсидируют оплату за электроэнергию и воду - премьер-министр

04.02.2022 11:23





Согласно инициативе премьер-министра, социально незащищенным семьям субсидируют счета за электроэнергию и воду. Информацию об этом распространяет администрация правительства.



По сообщению администрации правительства, правительство уже издало соответствующее постановление.



«Согласно постановлению, государство субсидирует счета за потребленную электроэнергию социально незащищенным семьям с рейтинговыми баллами 70 000 и менее. Данная помощь будет оказана социально незащищенным семьям, имеющим 70 000 рейтинговых баллов, зарегистрированных в Тбилиси.



Вместе с тем, государство будет субсидировать не более 200 кВтч потребляемой электроэнергии в месяц, в размере 3,5 тетри за 1 кВтч, для социально незащищенных семей, зарегистрированных на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, рейтинг которых составляет от 70 000 до 150 000, за исключением социально незащищенных семей, зарегистрированных в Тбилиси. Субсидии также будут предоставлены семьям, зарегистрированным в Единой базе данных социально незащищенных семей с 1 апреля 2022 года по 31 октября 2022 года, с рейтинговыми баллами от 70 000 до 150 000 и проживающим согласно базе данных в Тбилиси. Субсидия не распространяется на тех абонентов, которые пользуются льготами, предусмотренными постановлением «О возмещении ежемесячной платы за электроэнергию, потребленную абонентами в высокогорных поселениях», — отмечается в информации.





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