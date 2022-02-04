

Президент Польши обсудил европейскую безопасность во время транзитного визита в Тбилиси

04.02.2022 12:23





Президент Польши Анджей Дуда посетил Тбилиси с транзитным визитом по пути на Зимнюю Олимпиаду в Пекин.



Вечером в четверг Анджей Дуда встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. После переговоров с глазу на глаз лидеры двух стран провели совместный брифинг.



«Тема переговоров практически одна: ситуация с безопасностью в Восточной Европе. Президент остановился в Тбилиси по пути в Пекин», сообщает канцелярия польского президента.



В течение последней недели ситуация с безопасностью в Европе оставалась главной темой в повестке переговоров Анджея Дуды. Президент Польши обсуждал этот вопрос с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.



Анджей Дуда сообщил, что в ближайшее время планирует визиты в Брюссель и в Берлин и «для него была важна информация, которую ему предоставила президент Грузии».



«Это мой очередной визит в Грузию, страну, которая важна для нас», — написал Дуда в своем Twitter.



На брифинге, который состоялся в Тбилисском аэропорту.



«Я хотел бы поблагодарить президента за приглашение на встречу в Тбилиси, за возможность поговорить сегодня об очень важных проблемах, не только наших, европейских, но, можно смело сказать, мировых, — сказал президент Польши на брифинге в Тбилиси. — Я рад, что мне удалось провести эти консультации с президентом по ситуации в Европе, ситуации вокруг Украины».



Президент Польши отметил, что «Украина — наш сосед, поэтому мы очень обеспокоены ситуацией».



Анджей Дуда также указал, что едет на открытие Олимпийских игр в Пекин, чтобы с одной стороны поддержать олимпийское движение, а с другой — вести экономическую дипломатию. Он сказал, что встретится с президентом МОК Томасом Бахом, а также с лидером Китая Си Цзиньпином и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



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