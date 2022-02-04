

Саакашвили: Путин готовится к признанию Донецка и Луганска, к аннексии Цхинвалького региона

04.02.2022 13:37





Путин готовится к провокациям, к признанию Донецка и Луганска, однако, в то же время он готовиться к аннексии т.н. Южной Осетии, Цхинвальского региона, - заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе.



По его словам, если люди не возвысят голос, у Грузии не будет другого выхода.



«Я с символикой Украины, а это означает, что у нас сложная ситуация. Я думаю, что возможность войны в Украине Путин уже потерял, однако он готовиться к провокациям, к признанию Донецка и Луганска, однако, в то же время он готовится к аннексии т.н. Южной Осетии, Цхинвальского региона, а на то, что здешние власти спрятались, Путину совершено наплевать. Он обязательно сделает это, и нам никто не поможет, это будет совместная игра Иванишвили и Путина. Поэтому, если люди не возвысят голос, у на не будет никакого другого выхода. Вчера была опубликована моя экономическая программа, и когда страна богата, все будут богаты», - заявил Михаил Саакашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





