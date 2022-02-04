

За год государство профинансировало лечение 17 953 онкологических больных на сумму 46 130 001 лари

04.02.2022 14:38





4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим днем в Национальном агентстве здравоохранения заявили, что за год государство профинансировало лечение 17 953 онкологических больных на сумму 46 130 001 лари.



«4 февраля — Международный день борьбы с раком. Национальное агентство здравоохранения осуществляет государственные программы, которые финансируют лечение и уход за онкологическими больными.



По данным на 2021 год: государством было профинансировано 101 825 медицинских случаев (химиотерапия, гормонотерапия и лучевая терапия) для 17 953 бенефициаров на сумму 46 130 001 лари. Финансовый лимит на лечение онкологических заболеваний увеличен на 8 тысяч лари», — говорится в информации ведомства.



Всемирный день борьбы с раком, инициированный Международным союзом по борьбе с раком (UICC), отмечается с 2005 года и направлен на повышение осведомленности о превенции болезни, раннем выявлении и лечении заболевания.



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