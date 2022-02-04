

Прокуратура начала уголовное преследование лиц, участвовавших в противостоянии у офиса ЕНД в Рустави

04.02.2022 15:26





Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении лиц, участвовавших в противостоянии, произошедшем у офиса «Национального движения» в Рустави, в том числе и в отношении члена парламента Грузии Давида Киркитадзе



Согласно информации, распространенной ведомством, прокуратура обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Давида Киркитадзе.



«Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении В.Б., О.К., Ш.М. и члена парламента Д.К. по факту насилия, произошедшего у офиса «Единого национального движения» в Рустави.



Следствием, проведенным МВД Грузии, установлено, что 24 октября 2021 года, в г. Рустави, у офиса партии «Единое национальное движение» находился В.Б. вместе с сопровождающими его лицами и опротестовывал политику, осуществленную «Единым национальным движением». Он также опротестовывал участие Д.К. в выборах местного самоуправления.



Во время выражения этого протеста, к В.Б. и сопровождавшим его лицам подошли члены и сторонники «Единого национального движения», в том числе и Д.К., который из-за публично выраженного отрицательного отношения к нему, прибег к насилию в отношении В.Б. и сопровождавшего его О.К.



В ходе случившегося конфликта В.Б.,Ш.М. и О.К. прибегли к физическому насилию в отношении двух сторонников «Единого национального движения».



В отношении Д.К. уголовное преследование начато по «в» подпункту статьи 126 прим 1 УК Грузии (иное насилие, повлекшее физическую боль пострадавшего, совершенное в отношении двух лиц).



В отношении В.Б. уголовное преследование начато по «б» и «в» подпунктам статьи 126 прим 1 (иное насилие, повлекшее физическую боль пострадавшего, совершенное в отношении двух лиц и группой), а в отношении О.К. и Ш.М. уголовное преследование начато по «б» подпункту статьи 126 прим 1 УК Грузии (иное насилие, повлекшее физическую боль пострадавшего, совершенное группой).



Предъявленные им обвинения предполагают в качестве наказания лишение свободы на срок до двух лет.



Напомним, 24 октября 2021 года у избирательного штаба «Единого национального движения» произошла потасовка. По информации Давида Киркитадзе, произошло нападение на офис с попыткой вторжения. По его же словам, пострадали несколько человек. Как заявляет Киркитадзе, лица, участвовавшие в нападении идентифицированы, и они являлись участниками т.н. «акции веников» 14 октября.



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