

Гия Вольский о Давиде Киркитадзе

04.02.2022 16:56





Заверяю вас, если и я совершу физическое насилие, беспристрастное расследование начнется и в отношении меня, - заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольсикий по поводу уголовного преследования, начатого в отношении депутата Давида Киркитадзе.



По утверждению Вольского, возбуждение дела не связано с намеченными в Рустави промежуточными выборами и «в этом нет никаких политических целей». По его же словам, «существуют преступление, следственные сроки и необходимость ответственности за совершенное преступление».



«Факт, что имели место насилие и расправа в весьма грубых формах. Мне помнится, что Давид Киркитадзе отличился и нападением на водителя автобуса, полицейского. Он был задержан и потом досрочно освобожден… Факт, что он совершил преступление и на это преступление должно последовать определенное реагирование», - заявил Волльский.



Говоря об этом, Вольский также подчеркнул и то, «что сегодня для политического истеблишмента характерны острое противостояние и политизация всех вопросов».



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