|
|
|
Гия Вольский о Давиде Киркитадзе
04.02.2022 16:56
Заверяю вас, если и я совершу физическое насилие, беспристрастное расследование начнется и в отношении меня, - заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольсикий по поводу уголовного преследования, начатого в отношении депутата Давида Киркитадзе.
По утверждению Вольского, возбуждение дела не связано с намеченными в Рустави промежуточными выборами и «в этом нет никаких политических целей». По его же словам, «существуют преступление, следственные сроки и необходимость ответственности за совершенное преступление».
«Факт, что имели место насилие и расправа в весьма грубых формах. Мне помнится, что Давид Киркитадзе отличился и нападением на водителя автобуса, полицейского. Он был задержан и потом досрочно освобожден… Факт, что он совершил преступление и на это преступление должно последовать определенное реагирование», - заявил Волльский.
Говоря об этом, Вольский также подчеркнул и то, «что сегодня для политического истеблишмента характерны острое противостояние и политизация всех вопросов».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна