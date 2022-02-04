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В Хелвачаури обнаружили останки 29 жертв сталинских репрессий
04.02.2022 16:58
На территории бывшей военной базы в Хелвачаури обнаружено еще одно братское захоронение репрессированных в 30-х годах прошлого века. Найдены останки 29 человек. Археологи и историки предполагают, что они были застрелены в марте 1938 года.
Археологические работы проводились группой из шести человек из Польского института национальной памяти в течение двух недель по приглашению Батумской и Лазской епархии. После первичного антропологического осмотра останки будут перевезены на территорию монастыря.
«Это шестая могила на территории военной базы, которую мы обнаружили в результате нашей работы. Мы начали эту работу в 2016 году по благословению владыки Димитрия. Из ранее обнаруженных могил мы извлекли останки 120 человек. В этой шестой гробнице были найдены останки 29 человек.
Вместе с останками были найдены монеты и личные вещи расстрелянных. Останки принадлежат людям, которые были репрессированы в сталинские периоды в 1937-1938 годах», — сообщили в Батумской и Лазской епархии.
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