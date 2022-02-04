|
|
|
Пятрас Ауштрявичюс: События в Украине – это сигнал Москвы Грузии
04.02.2022 17:08
События в Украине – это сигнал Москвы Грузии: вы следующие. Об этом в интервью Радио Свобода заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, Грузия остается заложницей российской политики и оккупированных территорий.
«Следующей может быть Грузия, мы можем увидеть концентрацию российских частей прямо у границ Грузии, и это может произойти очень быстро. Украина в десять раз больше Грузии, и похоже, Путин решил начать с самого крупного и богатого куска».
При этом европарламентарий выразил озабоченность политикой нынешнего правительства Грузии. По его словам, сегодня внешнеполитический курс Тбилиси не ориентирован на европейскую интеграцию.
«Думаю, в правящей партии есть разные люди, у которых разное отношение, но в целом мы не видим полной готовности идти верным европейским путем. Они говорят, что ЕС в их повестке дня, но мне кажется, что эта повестка очень политизирована и индивидуальна и не соответствует европейскому восприятию того, что надо делать. Мы также должны признать, что Грузия уже не является лучшим примером укрепления демократии и гражданского общества, что, в свою очередь, не повышает доверия к внутренней политике», — добавил Ауштрявичюс.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна