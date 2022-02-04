

Пятрас Ауштрявичюс: События в Украине – это сигнал Москвы Грузии



СОВА 04.02.2022 17:08



События в Украине – это сигнал Москвы Грузии: вы следующие. Об этом в интервью Радио Свобода заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, Грузия остается заложницей российской политики и оккупированных территорий.



«Следующей может быть Грузия, мы можем увидеть концентрацию российских частей прямо у границ Грузии, и это может произойти очень быстро. Украина в десять раз больше Грузии, и похоже, Путин решил начать с самого крупного и богатого куска».



При этом европарламентарий выразил озабоченность политикой нынешнего правительства Грузии. По его словам, сегодня внешнеполитический курс Тбилиси не ориентирован на европейскую интеграцию.



«Думаю, в правящей партии есть разные люди, у которых разное отношение, но в целом мы не видим полной готовности идти верным европейским путем. Они говорят, что ЕС в их повестке дня, но мне кажется, что эта повестка очень политизирована и индивидуальна и не соответствует европейскому восприятию того, что надо делать. Мы также должны признать, что Грузия уже не является лучшим примером укрепления демократии и гражданского общества, что, в свою очередь, не повышает доверия к внутренней политике», — добавил Ауштрявичюс.



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