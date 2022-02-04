

Киркитадзе: Сегодня они хотят предъявить мне еще одно политическое обвинение

04.02.2022 17:11





Это борьба посредством политической полиции и прокуратуры, и попытка сохранить власть. Сегодня они хотят предъявить мне еще одно политическое обвинение, - об этом член «Национального движения» Давид Киркитадзе пишет в соцсети, откликаясь на начало уголовного преследования в отношении него со стороны прокуратуры.



По словам Киркитадзе, предъявление ему обвинения не сможет помешать осуществлению их плана в Рустави и во всей стране.



«Сегодня, в 15:30, они хотят предъявить мне еще одно политическое обвинение, но этим они не могут помешать осуществлению нашего плана в Рустави и во всей стране. И руставцы обязательно получать в собственность то, что им принадлежит. Грузия обязательно преодолеет ту нужду, в которую ее умышленно ввела власть. Грузинский народ обязательно вернем свое достоинство», - пишет Киркитадзе.



Для справки, прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении лиц, участвовавших в противостоянии, произошедшем у офиса «Национального движения» в Рустави, в том числе и в отношении члена парламента Грузии Давида Киркитадзе. Прокуратура обратиться в суд с ходатайством о том, чтобы к Давиду Киркитадзе была применена меры пресечения в виде заключения под стражу.



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