

Грузия и Армения говорят о важности расширения сотрудничества правоохранительных органов

04.02.2022 17:30

Новости-Грузия



Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури завершил официальный визит в Армению. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В рамках визита Гомелаури провел встречу с премьером Армении Николом Пашиняном и начальником полиции страны Ваге Казаряном. Гомелаури поблагодарил Пашиняна за поддержку Грузии. При этом он подчеркнул, что Армения является очень важным партнером и другом Грузии.



Стороны подчеркнули важность сотрудничества правоохранительных органов Грузии и Армении в целях обеспечения безопасности двух стран и эффективной борьбы с международной преступностью.



«Несколько дней назад здесь был министр юстиции Грузии, но, к сожалению, я не смог с ним встретиться из-за коронавируса. В Тбилиси мы подвели итоги прошлого года на заседании армяно-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Этому предшествовали несколько встреч с моим другом, премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Недавно начальник полиции Армении посетил Грузию», — сказал Пашинян.



Премьер Армении еще раз подчеркнул важность тесного сотрудничества правоохранительных органов двух стран. Он также пожелал скорейшего выздоровления своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили, который инфицирован коронавирусом.



Члены государственной делегации присутствовали на показательных учениях армянских силовиков. Спецназовцы представили практические элементы тактики ведения боя и имитировали операцию по обезвреживанию террористической группы.



Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури также посетил комплекс Цицернакаберд, где почтил память погибших в 1915 году армян и возложил венок к мемориалу.



Гомелаури и его заместители осмотрели полицейские силы Армении, вооружение воинских частей, спецсредства, бронетехнику и полицейские автомобили.







В завершение визита приказом начальника полиции Армении министр внутренних дел Грузии и члены грузинской делегации были награждены медалью «За усиление сотрудничества».



Кроме главы МВД Грузии в делегацию вошли первый заместитель министра Шалва Бедоидзе и заместители министров Иосеб Челидзе и Георгий Бутхузи.



Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. За 24 года дипотношений Грузия и Армения оформили между собой 88 документов международного характера в сфере торговли, защиты прав собственности производителей, борьбы против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ и прочие.



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