

Давиду Киркитадзе предъявлено обвинение

04.02.2022 17:33





В руставском отделении полиции члену «Национального движения» Давиду Киркитадзе предъявили обвинение по «в» подпункту статьи 126 прим 1 УК Грузии, что подразумевает насилие, повлекшее физическую боль пострадавшего.



По заявлению Давида Киркитадзе, он не согласен с предъявленным обвинением.



«Это обвинение ничего не стоит. Единственно ценным в этом листе, распечатанном «Грузинской мечтой», является вписанное мной - «Свободу Мише», а остальное – это полный абсурд и смешно. Чего требует прокуратура, не имеет значения, главное – чего требует наша страна и жители города. На их просьбу мы ответим адекватно, а «Грузинская мечта» отвечает прокуратурой, политическим судом и политической полицией», - заявил Киркитадзе.



Для справки, прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении лиц, участвовавших в противостоянии, произошедшем у офиса «Национального движения» в Рустави, в том числе и в отношении члена парламента Грузии Давида Киркитадзе. Прокуратура обратится в суд с ходатайством применить к Давиду Киркитадзе меру пресечения в виде заключения под стражу.



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