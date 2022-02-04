

Оппозиция выступила за присоединение Грузии к альянсу Великобритании, Польши и Украины

04.02.2022 17:43





Часть грузинских оппозиционных партий поддерживает членство Грузии в новом альянсе Великобритании, Польши и Украины. Об этом на совместном брифинге в Киеве сегодня заявили лидеры партий «Лело», «Нацдвижения» и «Дроа». От имени оппозиционных партий, они также выразили поддержку украинскому народу:



«Сегодня мы находимся в Киеве с различными оппозиционными партиями, чтобы совместно выразить нашу поддержку украинскому народу и проявить уважение к нашей братской стране и народу», — заявил Хазарадзе.



По словам лидера «Лело» Мамуки Хазарадзе, существуют вопросы национальной важности, и по этим вопросам позиция властей и оппозиции должна быть единой. Политик считает, что сегодня настал тот момент, когда выбор Грузии должны учесть все стороны.



Как заявила председатель парламентской фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе, Грузии следует незамедлительно начать консультации с Польшей и Великобританией. Она также видит необходимость в активизации работы парламентских делегаций ассоциированных с Евросоюзом стран — Молдовы, Грузии и Украины.



В свою очередь, лидер партии «Дроа» Элене Хоштария заявила, что в то время когда Киеве, помимо безопасности Украины, решается и судьба безопасности и суверенитета Грузии, правительство Грузии «выпало» из значимых текущих процессов.



«К сожалению, наше правительство абсолютно выпало их этого процесса. Мы прекрасно понимаем важность единства в кризисной ситуации и оппозиция приехала сюда выразить солидарность. Мы также приехали с очень конкретными предложениями о том, в какие форматы и как должна быть вовлечена Грузия, с целью защитить нашу страну от российской агрессии.



Мы собираемся предпринять дальнейшие шаги вместе с нашими украинскими партнерами, балтийскими, польскими и западными партнерами, чтобы заставить правительство действовать», — сказала Хоштария.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





