

Конституционный суд принял в производство иск Лонды Толорая

04.02.2022 18:48





Конституционный суд принял в производство иск госинспектора Лонды Толорая и передал дело на рассмотрение первой коллегии. Заявление об этом распространяет Конституционный суд Грузии.



Как сообщается, судьей-докладчиком по делу назначен Васил Роинишвили.



«Конституционный суд, после завершения подготовительного этапа к рассмотрению дела, распространит информацию о проведении рассмотрения конституционного иска №1673 или/и других правых процедурах по делу», - отмечается в информации, распространенной судом.



Напомним, что руководитель Службы государственного инспектора Лонда Толорая подала иск в Конституционный суд Грузии 28 января. Как говорится в распространенном госинспектором заявлении, обжалован вопрос конституционности тех изменений (норм), внесенных в закон Грузии «О Службе государственного инспектора» и закон Грузии «О защите персональных данных», которые предполагают досрочное прекращение полномочий государственного инспектора и создание двух новых служб взамен упразднения Службы госинспектора.





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