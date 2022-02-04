

Президент Грузии поприветствовала усилия Макрона по разрешению украинского кризиса

04.02.2022 18:50





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поприветствовала дипломатические усилия своего французского коллеги Эмманюэля Макрона по разрешению украинского кризиса. Глава Елисейского дворца намерен 7 февраля встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, а 8 февраля – с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Зурабишвили отреагировала на усилия Макрона в своем Twitter.



«Президент Франции Эмманюэль Макрон предпринимает смелые дипломатические действия, чтобы предотвратить агрессию против Украины и начать деэскалацию».





По словам Зурабишвили, европейская стабильность, трансатлантическое единство и дипломатия НАТО идут рука об руку. «На карту поставлена европейская стабильность и безопасность. Грузия на вашей стороне». В еще одном твите президент Саломе Зурабишвили написала:



«Грузия, которая знает цену российской агрессии и оккупации, осознает, насколько европейское и трансатлантическое единство, твердость и дипломатия неразделимы и имеют решающее значение в момент, когда на карту поставлены стабильность и безопасность Европы».



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