

ЕНД: Верховная Рада планирует создать следственную комиссию по вопросу Саакашвили

04.02.2022 18:53





Член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе в беседе с телеканалом Mtavari сообщила, что Верховная Рада Украины намерена создать комиссию по расследованию фактов бесчеловечного обращения и пыток в отношении Михеила Саакашвили.



По ее словам, также обсуждается создание межпарламентской группы из представителей Грузии, Украины, Польши и Молдовы, которая изучит состояние здоровья Саакашвили.



«Вы знаете, что планируется создание комиссии по расследованию фактов бесчеловечного обращения и пыток в отношении Михеила Саакашвили в Грузии. Украинская Рада намерена создать аналогичную комиссию по расследованию заявлений о пытках и жестоком обращении с гражданами Украины», — заявила она.



По её словам, в рамках указанных комиссий будет произведен сбор документации, которые возможно будут представлены в Страсбургском суде.





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