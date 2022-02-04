

Азербайджан желает вернуть Гянджинские ворота хранящиеся в Грузии

04.02.2022 20:44





Министр культуры Азербайджана Анар Керимов во время своего визита в Гянджу 3 февраля заявил местным СМИ, что Азербайджан хочет вернуть Гянджинские ворота из Грузии.



«Вопрос возвращения Гянджинских ворот Азербайджану был в повестке моего прошлогоднего визита в Грузию. Мы обсудили этот вопрос с соответствующими государственными структурами. Как известно, между Азербайджаном и Грузией существует межгосударственная комиссия. Переговоры проходят нелегко», — сказал он азербайджанским журналистам.



Для выяснения позиции грузинской стороны по вопросу возвращения Гянджинских ворот, мы обратились в Министерство иностранных дел Грузии, оттуда нас переадресовали в Министерство культуры. В ведомстве Теи Цулукиани на наши звонки и сообщения не ответили.



Согласно имеющимся историческим источникам, царь Деметре I (1125-1156) захватил город Гянджа в 1139 году, ворота были взяты в качестве трофея, а после переданы в дар монастырю Гелати. Часть ворот с грузинской надписью до сих пор сохранился в Гелати. Сами ворота считаются средневековым произведением искусства. Они были изготовлены из чугуна, украшены чеканным орнаментом и узорами с внешней стороны.



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