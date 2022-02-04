

Председатель Палаты советников парламента Японии присутствовал на показе «Покаяния»

04.02.2022 20:46





В рамках Фестиваля грузинского кино 3 февраля в одном из старейших кинотеатров Токио Iwanami Hall прошел показ фильма Тенги Абуладзе «Покаяние», на котором присутствовал председатель Палаты советников парламента Японии Акико Санто.



По данным МИД Грузии, после показа посол Грузии Теймураз Лежава рассказал Санто о важности грузинского кинематографа и культуры. Гость поблагодарил всех, кто сделал возможным столь успешное культурное мероприятие, приуроченное к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.



В рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Японией, в Токио продолжается Фестиваль грузинского кино.



Фестиваль грузинского кино открылся в Iwanami Hall, одном из старейших кинотеатров Токио, в начале этого месяца. Всего в рамках фестиваля будет показано 35 грузинских фильмов. Соорганизатором фестиваля, наряду с посольством Грузии, является поклонник грузинской культуры Такехидэ Харада и известный картвелолог Ясухиро Кодзима, переводивший грузинские фильмы на японский язык.





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