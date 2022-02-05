

Джен Псаки: Наша цель — лишить Россию возможности использовать ложь для оправдания вторжения в Украину

05.02.2022 11:22





Несколько лет назад российское министерство обороны выдвинуло против США ложные обвинения в организации работы «подпольной работы лаборатории по изготовлению биологического оружия» в Грузии, - об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Голос Америки». « Это позволило России дестабилизировать правительство Грузии», - отметила она.



Комментируя вчерашнее заявление Пентагона и Госдепартамента о том, что Москва готовит провокацию, которая может стать предлогом для вторжения в Украину, Псаки заявила, что в историческом контексте понятно, «на что способны [русские] и какую тактику они использовали в прошлом».



Кроме того, Псаки упомянула нашумевший репортаж, показанный на российском государственном ТВ, в котором говорилось, что украинские военные «распяли трехлетнего мальчика» на востоке Украины. Впоследствии выяснилось, что этот репортаж был полностью сфабрикован государственными пропагандистами.



«Поэтому наша цель — лишить Россию возможности использовать эту ложь для оправдания вторжения в Украину и показать, что действия, которые мы видим, берутся прямо из их методички. В прошлом мы уже видели, как они проводили операции под ложным прикрытием и пользовались возникшей неразберихой для того, чтобы начать военные действия», - заявила Псаки.



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