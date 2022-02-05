

Ника Мелия: Дело против Давида Киркитадзе возбуждено по чисто политическому мотиву

05.02.2022 13:38





Председатель партии «Национальное движение» Ника Мелия связывает начало уголовного преследования в отношении депутата Давида Киркитадзе с потерей «Грузинской мечтой» власти в Руставском сакребуло, что оказалось «политически очень болезненным» для правящей партии.



«В результате мы получили тот «маскарад», который сегодня устраивает «Грузинская мечта» в этом городском суде», - сказал он.



Как заявил Ника Мелия журналистам перед началом процесса в Руставском городском суде, это дело, возбужденное по политическому мотиву, и в отношении Давида Киркитадзе осуществляется политическое преследование.



«Понятно, что дело, лежавшее на полке на протяжении месяцев, не вспомнили бы рядовой прокурор и следователь. Такие вопросы не решаются на их уровне. Получили задание! От кого получили задание, хочу вас заверить, что он принял это решение, исходя из политической целесообразности и, естественно, здесь также никто не имеет общего с правосудием. Это дело, возбужденное по чистой воды политической мотивации. Сегодняшний судебный процесс является продолжением этого политического преследования. Самое главное, досадное и должно быть учтено человеком, живущим в этой стране, в следующем – «Грузинская мечта» хочет все беды и порочность, существующие в нашем обществе и государстве, которые мы хотим изменить, свести к противостоянию между «Грузинской мечтой» и «Национальным движением»», - заявил Мелия.



Для справки, сегодня в Руставском суде состоится судебный процесс депутата, члена «Национального движения» Давида Киркитадзе.



Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении лиц, участвовавших в противостоянии, произошедшем у офиса «Национального движения» в Рустави, в том числе и в отношении члена парламента Грузии Давида Киркитадзе. Прокуратура обратится в суд с ходатайством применить к Давиду Киркитадзе меру пресечения в виде залога. Давиду Киркитадзе предъявили обвинение по «в» подпункту статьи 126 прим 1 УК Грузии, что подразумевает насилие, повлекшее физическую боль пострадавшего.



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