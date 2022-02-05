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Столтенберг: НАТО единодушно призывает Россию к деэскалации
05.02.2022 13:39
«НАТО единодушно призывает Россию к деэскалации», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телекомпании MSNBC.
Генсек НАТО прокомментировал совместное заявление китайского лидера и президента России, в котором они призвали НАТО воздержаться от дальнейшего расширения. Столтенберг отметил, что все страны имеют право самостоятельно решать вопросы собственной безопасности.
«Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права любого суверенного государства выбирать свой путь, в том числе хочет оно вступать в альянс или нет. НАТО уважает эти независимые, свободные и суверенные решения и никогда не принуждала другие страны вступать в Североатлантический союз. Но многие страны посредством демократических процессов пришли к тому, чтобы стать частью НАТО», — сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что расширение Североатлантического союза в последние десятилетия было историей большого успеха.
«К альянсу присоединились страны Центральной и Восточной Европы, количество членов почти удвоилось после окончания холодной войны, что способствовало распространению свободы и демократии в Европе. Поэтому мы говорим об уважении суверенного выбора независимых государств, а не о возвращении сфер влияния, где большие государства решают, что малые государства могут делать, а что нет», — сказал Столтенберг.
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин встретились в Пекине накануне открытия зимних Олимпийских игр. По итогам встречи Россия и Китай выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что Москва и Пекин выступают против дальнейшего расширения НАТО.
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