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Давиду Киркитадзе определен залог в размере 5000 лари
05.02.2022 15:32
Члену парламента и «Единого национального движения» Давиду Киркитадзе в качестве меры пресечения определен залог в размере 5000 лари.
Данное решение приняла судья Руставского городского суда Кетеван Луашвили.
На сегодняшнем судебном заседании, где обсуждалась мера пресечения Давиду Киркитадзе, прокуратура потребовала для него залог в размере 10 000 лари, а сторона защиты требовала оставить его без меры пресечения.
По заявлению адвоката Александра Мгеладзе, Киркитадзе не совершал преступление, наоборот, находился в позиции самозащиты. Как пояснила прокуратура, обвиняемый Киркитадзе не находился в состоянии обороны, так как никто не применял к нему физического насилия.
Давид Киркитадзе покинул судебное заседание в знак протеста и не присутствовал на оглашении решения.
Дело касается противостояния у офиса «Единого национального движения» в Рустави 24 октября 2021 года. Давиду Киркитадзе предъявили обвинение по «в» подпункту статьи 126 прим 1 УК Грузии, что подразумевает насилие, повлекшее физическую боль пострадавшего.
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