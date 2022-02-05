

Давиду Киркитадзе определен залог в размере 5000 лари

05.02.2022 15:32





Члену парламента и «Единого национального движения» Давиду Киркитадзе в качестве меры пресечения определен залог в размере 5000 лари.



Данное решение приняла судья Руставского городского суда Кетеван Луашвили.



На сегодняшнем судебном заседании, где обсуждалась мера пресечения Давиду Киркитадзе, прокуратура потребовала для него залог в размере 10 000 лари, а сторона защиты требовала оставить его без меры пресечения.



По заявлению адвоката Александра Мгеладзе, Киркитадзе не совершал преступление, наоборот, находился в позиции самозащиты. Как пояснила прокуратура, обвиняемый Киркитадзе не находился в состоянии обороны, так как никто не применял к нему физического насилия.



Давид Киркитадзе покинул судебное заседание в знак протеста и не присутствовал на оглашении решения.



Дело касается противостояния у офиса «Единого национального движения» в Рустави 24 октября 2021 года. Давиду Киркитадзе предъявили обвинение по «в» подпункту статьи 126 прим 1 УК Грузии, что подразумевает насилие, повлекшее физическую боль пострадавшего.



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