

Власти по символической цене передали Роберту Стуруа 1500 кв.м. земли на озере Лиси

06.02.2022 10:58





Государство передало 1 500 квадратных метров земли на озере Лиси художественному руководителю театра Руставели Роберту Стуруа по символической цене. Первой об этом сообщила телекомпания TV Pirveli.



Из документов Национального агентства государственного реестра следует, что земля на озере Лиси, недалеко от села Тхинвали, на которой стоит здание площадью 177 квадратных метров, по состоянию на 9 августа 2021 года все еще находилось в государственной собственности. 10 ноября того же года Роберт Стуруа обратился в Государственный реестр для регистрации права собственности на условиях приватизации и покупки по символической цене. 16 ноября запрос Стуруа был удовлетворен.



Спустя несколько дней художественный руководитель театра Руставели оформил дарственную на участок на имя гражданина Грузии Роина Нозадзе, выступавшего его представителем в процессе приобретения земли.



Согласно TV Pirveli уже 1 декабря Нозадзе продал участок, новым владельцем которого является ООО «Гео-Олимп». Сообщается, что компания заплатила за землю 221 тысячу долларов.



В интервью телекомпании Стуруа опроверг факт приобретения земли по символической цене. Кроме того ,он отметил, что не знаком с гражданином Нозадзе.



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