

Посол США: Мы твердо просим правительство, чтобы судебный процесс Саакашвили был справедливым

06.02.2022 11:08





Посол США в Грузии Келли Дегнан «твердо просит» правительство о том, чтобы судебный процесс третьего президента Грузии Михаила Саакашвили был справедливым.



Как пояснила Келли Дегнан в эфире телеканала "Пирвели", обвинения в адрес Михаила Саакашвили должны быть представлены полностью, чтобы "общество знало, легитимны ли эти обвинения".



«Мы уважаем верховенство закона. Суд признал Михаила Саакашвили виновным. Не от Соединенных Штатов зависит определение качества обвинения. Он внес дело в Европейский суд по правам человека, который это решит. Это надлежащее место, чтобы сделать это. По тем делам, которые все еще находятся в производстве, мы твердо просим правительство, чтобы его судебный процесс был справедливым и обвинения против него были представлены полностью, чтобы общество знало, легитимны ли обвинения», — сказала Келли Дегнан.



По оценке посла, Михаил Саакашвили вернулся в страну в очень напряженное время. Кроме того, она призывает правительство защищать права человека и обращаться с ним, соблюдая его достоинство.



«Михаил Саакашвили вернулся в страну в очень напряженное время. Накануне выборов, когда поляризация была очень глубокой. Мы призвали правительство как публично, так и в частных беседах, защищать его права человека и обращаться с ним, соблюдая достоинство, чтобы он получил надлежащее медицинское обслуживание и справедливый судебный процесс, что является базовым принципом Конвенции ООН о правах человека», - отмечает Келли Дегнан.



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