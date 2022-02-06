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Служба «112» просит граждан не звонить не по назначению


06.02.2022   12:20


В связи с увеличением количества случаев коронавируса в Грузии возросло число обращений граждан в Центр управления общественной безопасностью МВД — 112, говорится в заявлении Службы- 112.

«С начала пандемии 112 активно участвует в процессе борьбы с коронавирусом и работает в чрезвычайном режиме, чтобы каждый гражданин своевременно получил высококвалифицированные услуги. В Службу-112 в течение суток поступает до 35% нецелевых звонков и звонков информационного характера, что тормозит рабочий процесс.

Призываем проявлять высокую гражданскую ответственность и не звонить не по назначению в 112.

Для обеспечения бесперебойной связи в экстренных случаях линия 112 разделена на три канала:

112 — Скорая медицинская помощь;

112 1 — Полиция и пожарно-спасательная служба;

112-2 — Ковид -19.

В случае лабораторного подтверждения вируса Covid-19 гражданин может позвонить по номеру 112-2 или зарегистрироваться на портале: https://er.moh.gov.ge/.

Служба-112 передает подтвержденные случаи Covid-19 семейным врачам для дальнейшего наблюдения.

«Если в течение 48 часов с вами не связался семейный врач, вы можете позвонить на горячую линию Центральной онлайн-клиники — 1522, а в случае наличия частной медицинской страховки — на горячую линию своей страховой компании», — говорится в сообщении Службы-112.

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