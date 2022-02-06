

Гамкрелидзе: Введение ограничений в стране в связи с пандемией не предвидится

06.02.2022 13:56





По заявлению главы Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амирана Гамкрелидзе, введение ограничений в стране не предвидится.



По словам Гамкрелидзе, основным призывом Координационного совета является вакцинация. Амиран Гамкрелидзе говорит, что путь к завершению пандемии лежит через иммунизацию.



«Ограничений не будет. Главный призыв Координационного совета – вакцинироваться, потому что вакцинация сдерживает инфекцию. Бустеризация также очень важна. Чем больше бустеров будет сделано, тем сильнее мы сможем сдержать инфекцию и будем спокойны, что у нас не будет тяжелых случаев. Бустер-дозой привилось 6,4% людей, что очень мало. Желательно, что бустер сделали 1 200 000 человек.



Единственный способ положить конец пандемии — вакцинация. Чем больше будет привитых людей, тем выше иммунный слой в стране и легче сможем преодолеть и выйти из эпидемии с наименьшим ущербом», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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