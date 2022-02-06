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Лидеры Германии, Франции и Польши проведет в берлине встречу по вопросу Украины


06.02.2022   18:30


Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в формате Веймарского треугольника в Берлине.

Об этом заявил глава кабинета Дуды Павел Шрот, передает УНИАН со ссылкой на польское агентство RMF24.

По его словам, встреча состоится во вторник, 8 февраля, днем ​​или вечером. Стороны планируют обсудить вопросы безопасность в Центральной и Восточной Европе.

Ранее глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч заявлял, что темой предстоящих переговоров станет Украина.

"И Франция, и Германия, и Польша предпринимают разного рода действия (относительно ситуации в Украине - УНИАН). ... Каждая из этих стран имеет свои контакты, и лидерам трех великих европейских государств стоит обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине" - сказал Кумоч.

Он подчеркнул, что у всех трех стран есть желание впервые за долгое время встретиться в формуле Веймарского треугольника.

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