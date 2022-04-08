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Абашидзе: проведение переговоров между Грузией и Россией зависит от ситуации на Украине
08.04.2022 10:34
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе в четверг заявил, что сроки проведения очередного раунда переговоров с российским сенатором Григорием Карасиным зависят от развития ситуации на Украине.
"Наши последние переговоры [с Карасиным] состоялись в ноябре прошлого года. Точная дата следующей встречи не была определена. Естественно, для проведения таких встреч нужен соответствующий фон. Мы будем наблюдать за развитием ситуации [на Украине]", - сообщил он ТАСС.
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