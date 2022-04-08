

В Латвии установили 9 мая днем памяти жертв в Украине

08.04.2022 11:04





В Латвии установили 9 мая этого года днем памяти жертв и умерших в Украине. Сейм в четверг 7 апреля принял в окончательном чтении соответствующий закон. Он будет действовать только в этом году.



В документе говорится, что 9 мая на зданиях, принадлежащих государству, частным и юрлицам, на жилых домах, а также рядом с резиденцией президента Латвии, на главном здании Сейма и Кабинета министров должны быть вывешены государственные флаги Латвии с траурной лентой. Рядом с этим флагом дожен быть размещен украинский флаг.



В этот день госучреждения не должны проводить массовые праздничные мероприятия, а если на таковые уже были выданы разрешения, то предписывается их отменить.



Органы местного самоуправления могут принять решение о запрете проведения собрания, шествия или пикета, кроме случаев, когда цель мероприятий – выразить скорбь в день памяти.



Кроме того, 9 и 10 мая 2022 года депутаты ввели запрет на использование пиротехники.



Цель закона – привлечь внимание латвийского общества к военной агрессии, инициированной Россией в Украине, и проявить солидарность с украинским народом в борьбе за суверенитет, независимость и территориальную целостность страны, пишет издание Latvijās Ziņas.



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